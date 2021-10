Le défenseur central de l’Olympique de Marseille Luan Peres nourrit de grandes ambitions avant de défier le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ce dimanche.

Arrivé au club lors du dernier mercato, celui qui va découvrir son tout premier Clasico est confiant et pense que son équipe peut faire un bon résultat contre le club de la capitale. Il veut y croire. « Nous avons les conditions, Paris a une excellente équipe, ils sont favoris, on ne le nie pas. Mais ils ont gagné des matches à l’arrache cette saison, avec des buts dans les dernières minutes. Sans ces buts, ils seraient au même niveau que nous au classement […] Il y aura une double confrontation. On sait qu’ils sont forts, que ce sera difficile, mais c’est du football. On verra après le match. On va essayer.«