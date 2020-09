Directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a livré les objectifs du club pour le futur. L’Espagnol envisage de faire revenir l’OM dans le top 20 européen.

“Il faut faire grandir le club et le stabiliser dans le top 20 des clubs européens. C’est une position naturelle que l’OM peut atteindre dans le futur. (…) On souhaite aussi avoir une cellule de recrutement très forte car le futur des clubs européens est basé sur un scooting très fort. C’est un projet à long terme où les datas et les statistiques auront une importance capitale sur la performance sportive. Les profils de joueurs recherchés ? Un équilibre entre les joueurs d’expérience qui peuvent jouer avec de la pression et des jeunes joueurs qui vont prendre de la valeur grâce à la performance sportive.” A-t-il annoncé devant les médias.

Ce jeudi soir, l’OM accueille l’AS Saint-Etienne pour le compte de la 1er journée de Ligue 1 avec un match en retard.