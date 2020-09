Coéquipier modèle de l’équipe INEOS Grenadier, Michal Kwiatkoswski a remporté la 18e étape du jour sur le Tour de France.

Après cette magnifique victoire, le Polonais est revenu sur cette journée particulière pour lui et estime que la victoire est logiquement méritée.

“On mérite tous cette victoire ! Je ne peux même pas dire comme je suis heureux pour l’équipe, pour nous tous. J’ai vécu beaucoup de très bons moments dans le cyclisme mais ça, je ne l’avais encore jamais vécu. Depuis trois jours, on fait tout pour être à l’avant, on essaye. On finit par être récompensé. J’espère qu’Egan (Bernal) a apprécié. On était très triste pour lui, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Aujourd’hui, je ne sais même pas combien de kilomètres on a fait l’avant. Dans les derniers kilomètres, on s’est fait plaisir avec Richard (Carapaz). Hirschi se battait pour le maillot à pois de la montagne. On a vu qu’il commençait à prendre les points sur les deux premiers cols. Après, il fallait y aller à fond.”