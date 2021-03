Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille cette saison en Ligue 1, Boubacar Kamara ne devrait pas rester une saison de plus dans la cité phocéenne. Le joueur de 21 ans possède une belle cote sur le marché et le club envisage de le vendre au mercato, mais pas de la brader.

Sous contrat jusqu’en 2022, il n’a toujours pas donné de réponse positive pour une éventuelle prolongation de contrat et du coup le président marseillais, Pablo Longoria ne ferme pas la porte à un départ, lors du prochain mercato estival. Selon plusieurs médias, les dirigeants olympiens aimeraient vendre leur pépite pour plus de 40 millions d’euros. La direction se serait fixer un objectif, à savoir récupérer entre 40 et 60 millions d’euros en fin de saison pour le transfert de Boubacar Kamara. Malgré les difficultés économiques et sanitaires, l’OM n’aurait pas l’intention de brader son meilleur élément. Voir maintenant si des clubs sont prêts à offrir une telle somme, afin de récupérer celui qui peu évoluer en défense centrale, mais également au poste de milieu de terrain. Affaire à suivre…