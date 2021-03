Entraîneur de l’Elan Béarnais, Laurent Vila n’est plus le head coach de l’équipe paloise et a été écarté de ses fonctions. Il est remplacé par Eric Bartecheky.

Avant-dernier de la Jeep Elite, Pau va devoir se réveiller avec un nouvel entraîneur. Laurent Vila licencié, c’est donc Eric Bartecheky qui prend sa place et tentera de sauver ce club mythique de la relégation. « Laurent Vila donnera prochainement sa décision quant au choix qui lui a été proposé de quitter le club ou bien d’intégrer le staff technique pour relever le challenge de fin de saison. Après dix défaites consécutives, l’arrivée d’Eric Bartecheky doit être synonyme d’un électrochoc pour le groupe et d’une prise de conscience de la gravité et de l’urgence de la situation, » a précisé l’Élan dans un communiqué. Pour rappel, le club est proche de se faire racheter par un fonds d’investissement américain, alors que l’Elan Béarnais a concédé une dixième défaite consécutive le week-end dernier en championnat face à la JL Bourg.