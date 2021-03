Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui consultant, Nicolas Puydebois pense que Rudi Garcia doit arrêter de faire confiance à Houssem Aouar en tant que titulaire.

Sur le plateau de « Olympique et Lyonnais », Puydebois est revenu sur la saison d’Houssem Aouar et trouve que le milieu de terrain lyonnais se repose trop sur son talent, ses acquis. Il fait donc passer un message à Rudi Garcia pour la fin de saison. « Quand tu sais que tu es installé, tu as moins faim. Il est dans le confort. C’est un problème de management et de mise en concurrence. Il faut le piquer et pourquoi pas le mettre sur le banc. Il faut qu’il sorte de sa zone de confort. En sortant de sa zone de confort, il fera des performances plus importantes et il sera le joueur qu’on connait dans les grands rendez-vous », estime le consultant.