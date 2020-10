Jean Saint-Marc, correspondant pour la radio France Info à Marseille, était l’invité du site d’actualité Le Phocéen. Le journaliste a remis sur le devant de la table l’idée d’une vente du club dans les prochains mois. Les réseaux sociaux ont explosé !

“Dans tous les cas, je pense que McCourt vendra l’été prochain. C’est mon idée depuis l’été dernier, où il y a eu cette tentative audacieuse, mais pas si absurde que ça non plus. Mourad Boudjellal et Ajroudi ont tenté un coup, ça se fait dans le monde des affaires”, , a indiqué le journaliste de FranceInfo à Marseille.

Avant de poursuivre : “La partie communication, c’était maladroit et tout, mais ce n’était pas la partie la plus importante. La partie business, elle, était correcte. Je pense que McCourt va vendre. Il a perdu beaucoup d’argent avec l’OM. Il n’a pas réussi son business à Marseille. S’il a refusé de vendre cette année, c’est justement parce qu’il attendait l’argent des nouveaux Droits TV et de la Ligue des Champions.”