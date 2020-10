Patron de Mediapro, Jaume Roures s’est présenté face aux médias ce mercredi matin.

En pleine crise avec la LFP, le président de Mediapro a tenu une conférence de presse surréaliste face aux médias. Le groupe espagnol n’a pas les moyens de payer les échéances d’octobre et décembre concernant les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2. Pourtant le boss de Mediapro, Jaume Roures, en a quand même profité pour envoyer un gros tacle à Canal et BeIn Sports. Pour rappel, les deux médias n’avaient pas payé les dernières échéances de la saison dernière alors que le championnat avait été arrêté par le gouvernement.

“Je ne dis pas que nous n’avons pas la possibilité de payer mais que nous sommes dans un processus d’adaptation à une crise qui touche tout le monde. Face à cela, nous ferons face à nos responsabilités. Si les bars et les restaurants sont fermés, cela a des conséquence pour nous (en raison de la diffusion des matches dans ces établissements). On n’est pas les premiers à ne pas payer”, a lâché le patron de Mediapro face aux médias.