Le Bayern Munich affronte l’Atletico Madrid pour le compte de la 1ère journée de la Ligue des Champions.

Un match spécial pour le défenseur du club allemand Lucas Hernandez. Recruté en 2019 à l’Atletico, face aux médias lors de l’avant-match, le joueur a souhaité rendre un bel hommage à son ancien entraîneur Diego Simeone.

“Simeone est à mes yeux l’un des meilleurs entraîneurs du monde, je lui suis très reconnaissant de ce qu’il a fait pour moi. Il m’a fait monter des équipes de jeunes jusqu’en équipe première. Je suis parti de l’Atletico parce que je voulais me fixer d’autres objectifs, et découvrir une autre culture. L’an dernier a été difficile pour moi à cause des blessures, mais je ne suis ni triste ni déçu de mon choix, même si bien sûr j’ai toujours un lien particulier avec l’Atletico”, a indiqué le joueur.