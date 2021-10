Débarqué à l’OM cet été en provenance de l’AS Roma, Cengiz Under enchaîne les bonnes performances. Le Turc s’est très rapidement adapté au climat et à l’atmosphère autour du club marseillais dont il est tombé sous le charme.

Un amour réciproque est né dernièrement entre Cengiz Under et les supporters de l’Olympique de Marseille. Le Turc a épaté le public du Vélodrome par ses performances exceptionnelles alors que les Marseillais le font vibrer par leurs chants en tribune. Une ferveur qui l’impressionne au quotidien : « J’ai beaucoup entendu parler de nos supporters avant de venir ici, par mes amis qui jouaient ici et via mes recherches sur Internet. Tout le monde sait que ce club possède des supporters incroyables. Et maintenant, je comprends de quoi il s’agit. Vous pouvez voir l’excellente relation entre le club et les supporters sur et en dehors du terrain. C’est l’une des choses qui m’a le plus touché. J’ai toujours rêvé de jouer pour de si merveilleux supporters. Et maintenant, je joue devant les meilleurs fans d’Europe. Cela me rend fier.«

Des déclarations élogieuses qui iront sans aucun doute droit au cœur des fans olympiens qui ont eu leur rôle à jouer lors du recrutement de l’ancien romain. Lui-même l’avoue au site de l’UEFA, les supporters marseillais ont pesé dans la balance : « Oui, après ma première conversation avec le président, j’ai commencé à regarder des vidéos des supporters marseillais sur Internet. Et ça m’a donné vraiment envie de jouer ici, devant eux. […] Dès que vous entrez sur le terrain, vous êtes happés par l’ambiance. On a l’impression qu’ils jouent à vos côtés. »