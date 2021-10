La star brésilienne est forfait, touchée aux adducteurs, pour la rencontre de Ligue des Champions qui oppose le Paris Saint-Germain au RB Leipzig ce mardi 19 octobre à 21h sur Canal + et sur RMC Sport. Tout comme Angel Di Maria.

Kylian Mbappé, Lionel Messi et … ? C’est la grande question que l’on se pose avant PSG – Leipzig pour la troisième journée de Ligue des Champions. Avec le forfait de Neymar qui « présente des douleurs aux adducteurs et devra prolonger une période de soins de quelques jours avant une retour normal avec le groupe » indique le PSG. Mais aussi de Di Maria toujours suspendu suite à son carton rouge reçu face à Manchester City la saison dernière.

L’option Draxler ou celle d’un milieu à quatre

L’option qui paraissait la plus logique était celle de Mauro Icardi mais le buteur argentin a été écarté du groupe pour des raisons personnelles, selon l’Equipe. Il ne reste alors que très peu d’options à Mauricio Pochettino pour accompagner Messi et Mbappé. Il reste l’alternative Julian Draxler qui était plutôt utilisé en tant que milieu de terrain par le technicien argentin la saison dernière mais qui était utilisé lors de ses débuts aux PSG comme ailier. Il a d’ailleurs été titulaire plusieurs fois sur un côté de l’attaque parisienne en début de saison. Sinon il reste l’option d’un nouveau système de jeu en passant du 4-3-3 au 4-4-2. Ce dispositif permettrait l’intégration de Georginio Wijnaldum au milieu de terrain. L’ Hollandais de 30 ans apporterait une option plus offensive au trident qui avait forte impression lors du dernier match de Ligue des Champions face à Manchester City : Verratti, Gueye et Herrera.

Le PSG est actuellement premier du Groupe A avec 4 points, à égalité avec le Club Bruges. De son côté, Leipzig est dernier du groupe avec deux défaites en deux matchs, dont le dernier à domicile 1-2 face au club belge. Nul doute que les Allemands seront motivés pour tenter de lancer leur saison de Champions League.

Compostions probables :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Herrera, Gueye, Verratti – Draxler, Mbappé, Messi

Leipzig : Gulacsi – Klostermann, Simakan, Orban, Gvardiol – Laimer, Kampl, Adams, Haidara – Nkunku, Poulsen