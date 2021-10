Le feuilleton de l’été côté marseillais n’a pas dit son dernier mot. En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara donne de véritables maux de têtes à Pablo Longoria. Le président olympien en a fait son dossier prioritaire et doit envisager toutes les options possibles, le prolonger ou le vendre dès cet hiver.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara est au cœur de toutes les frustrations dans la cité phocéenne. Poussé vers la sortie cet été alors qu’il souhaitait franchir un cap et que l’OM voulait récupérer une somme conséquente, le milieu de terrain de 21 ans est finalement resté en Ligue 1, faute d’offre satisfaisante. A 6 mois de la fin de son bail qui le lie au club, la situation est désormais délicate à gérer. Pablo Longoria doit faire vite pour, soit convaincre son joueur de prolonger, soit lui trouver une porte de sortie. Une deuxième solution qui semble être plus probable alors que trois clubs semblent intéressés par le profil de Boubacar Kamara. Reste à voir si Newcastle, le Milan AC et la Juventus Turin sont dans l’urgence au point de vouloir le recruter dès cet hiver au lieu de l’attendre gratuitement cet été. Pablo Longoria peut aller faire brûler un cierge et prier pour que cette affaire se termine de la meilleure des manières pour lui et pour son club.