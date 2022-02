Recruté pour 25 millions d’euros en provenance de Flamengo, Gerson a eu un sacré retard à l’allumage mais ça y est… Jorge Sampaoli peut désormais compter sur lui.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival et cible privilégiée de Jorge Sampaoli, Gerson n’a pas fait l’unanimité. Après six mois d’adaptation délicats, le Brésilien semble avoir enfin atteint son réel niveau avec des performances encourageantes ces dernières semaines. Une nette progression constatée par Tulio De Melo.

« Il y avait une grande attente autour de lui ce qui a rendu les choses un peu difficiles au début. Il n’est pas encore à 100% mais il se rapproche de son meilleur niveau. Là, il est plus relax, moins nerveux et impatient. Il comprend le français, il prend du plaisir à jouer dans cette équipe et à évoluer au Vélodrome. Il m’a dit que l’ambiance lors du match contre Angers (5-2) était incroyable. Quand les Marseillais sont chauds, ils ressemblent aux supporters du Flamengo, et ça, ça plaît beaucoup à Gerson« , a confié l’ancien lillois, Tulio De Melo dans des propos recueillis par L’Equipe.