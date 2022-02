Le Canada est sacré champion olympique de hockey sur glace dans le tournoi olympique féminin. Les Canadiennes sont venues à bout du rival américain en finale sur le score de 3 buts à 2.

Médaille d’or chez les filles du hockey pour le Canada qui s’impose 3 buts à 2 contre les Etats-Unis dans cette finale olympique. Dans ce classique du hockey, les nouvelles championnes olympiques ont mené de deux buts avant de voir leurs adversaires américaines recoller au score et revenir dans la partie. Mais le Canada a refait l’écart et s’offre le plus beau des métaux. Canada en or, Etats-Unis en argent et Finlande avec le bronze après son succès 4-0 face à la Suisse ce mercredi.