Jorge Sampaoli assume totalement les difficultés de ses joueurs à domicile au stade Vélodrome depuis le début de saison.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes (20 points en 13 journées à domicile, 26 en 12 journées à l’extérieur), on a un diagnostic à faire. Il y a une obligation pour cette équipe de gagner au Vélodrome, cela fait un petit peu désordre parfois dans notre stade, on peut perdre la tête à cause de cette obligation de l’emporter devant notre public, qui le mérite. Il y a comme un poids. On veut répondre à leur soutien. Notre place finale au classement aura beaucoup à voir avec ce qu’il se passe au Vélodrome. On doit essayer d’être plus patients à domicile, on est plus efficaces sur certaines situations à l’extérieur, où l’adversaire est obligé de proposer quelque chose qui nous convient mieux. » A révélé le coach argentin lors de sa conférence de presse.