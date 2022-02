Christophe Galtier n’a pas apprécié la performance de Stéphanie Frappart en tant qu’arbitre ce samedi soir en Ligue 1 lors du match nul et vierge face au RC Strasbourg.

En conférence de presse, le coach des Aiglons a estimé que l’arbitre « avait décidé de rendre l’atmosphère sur les bancs un peu malsaine ». Selon lui, l’expulsion de Kluivert est « incompréhensible » : « J’ai entendu qu’on lui reprochait des gestes obscènes: c’est faux, c’est un mensonge. Qu’il ait pu contester une faute non sifflée c’est possible, mais il y a une différence entre contester et des gestes obscènes. Je suis en colère, car un rouge direct sur un banc de touche ça a des conséquences importantes. Il y a eu une contestation, mais en aucun cas il a eu des gestes obscènes et encore moins des paroles. Ce carton rouge, je le trouve non justifié. Il faut à mon sens beaucoup plus de pédagogie à ce moment du match avec un joueur qui est déjà sorti, » a-t-il poursuivi.