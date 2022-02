En délicatesse en ce moment avec Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a marqué qu’un but lors de ses dix derniers matchs. Un simple coup de mou ou une véritable baisse de niveau ? En tout cas pour Frank Leboeuf il serait peut-être temps pour la star portugaise de 34 ans de penser à raccrocher les crampons.

« Vous savez quoi ? Je crois qu’il arrive un moment où tu dois te demander « Qu’est-ce que je fais de ma vie et de ma carrière ? ». Et peut-être qu’il est temps pour Cristiano Ronaldo, à la fin de sa carrière, de se poser cette question et d’avoir une discussion avec lui-même, et peut-être sa famille, pour savoir ce qu’il doit faire pour la fin de sa carrière, s’il y a un futur dans sa carrière. Je ne veux pas regarder Ronaldo et avoir pitié parce qu’il a été au top pendant tellement longtemps. Je ne veux pas qu’il soit un joueur normal. Il a été exceptionnel pendant si longtemps. Je préfère qu’il s’arrête au sommet plutôt que d’essayer de jouer deux ou trois ans sans être le joueur qu’il a été », a déclaré l’ancien international français sur ESPN.