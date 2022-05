Défait sur la pelouse du Stade Rennais (2-0), l’Olympique de Marseille se met en danger et est désormais en troisième position, derrière l’AS Monaco. Lucide, Valentin Rongier constate les dégâts et attend une réaction.

« On n’a pas du tout fait le bon match, on n’est pas bien rentré dans la rencontre. On savait qu’ils allaient nous mettre sous pression, mais on n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait. Ils ont été meilleurs que nous. Ce qui est sûr, c’est qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait. Il nous reste un match et on va tout faire pour remporter les trois points », a déclaré Valentin Rongier au micro de Canal+.

Malgré 9 points d’avance il y a quelques semaines, l’Olympique de Marseille n’est plus en pleine possession de ses moyens. Troisièmes avec 68 points au compteur, les hommes de Jorge Sampaoli ont laissé leur place à l’AS Monaco et sont désormais à la merci d’un retour express du Stade Rennais (65 pts) lors de l’ultime journée de championnat.