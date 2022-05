Menée d’entrée, l’AS Saint-Etienne est parvenu à égaliser rapidement avant de sombrer et se retrouve dans les cordes. Une situation qui révolte Lucas Gourna-Douath.

« On est déçus, parce qu’on fait une grosse première période. On a les occasions et après il y a des décisions arbitrales contre nous. On est hyper déçus, je n’ai pas les mots. On a eu le ballon, la maîtrise, des occasions. Mais on n’a pas réussi à les mettre dedans. La semaine prochaine, il faut passer à autre chose et gagner le match. Les valeurs de Saint-Étienne, c’est de ne jamais lâcher. Faut arrêter de parler, de discuter et gagner », a lancé Lucas Gourna-Douath au micro de Prime Video.

Dix-huitième de Ligue 1 avant cette rencontre, l’AS Saint-Etienne s’est inclinée face au Stade de Reims, (1-2). Une victoire à double tranchant alors que, dans le même temps, le FC Metz l’a emporté. A une journée de la fin du championnat, les Verts sont désormais dix-neuvièmes avec 31 points avec comme seul espoir la place de barragiste.