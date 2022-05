Véritable pépite du FC Barcelone, Gavi devrait néanmoins quitter l’écurie catalane. L’arrivée de Franck Kessié aurait fini de le convaincre. L’Espagnol ne pense pas avoir un avenir viable en Catalogne.

Révélation de cette saison au FC Barcelone, Gavi a éclaboussé la planète football de son talent. Auteur d’une superbe première saison en professionnel avec 41 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il semble être voué à un avenir radieux. Âgé d’à peine 17 ans, le jeune milieu de terrain est un modèle de précocité. Appelé par Luis Enrique avec la Roja, il est impassible à la pression. Une donnée qu’il impose lui-même à ses dirigeants alors que son départ est annoncé.

Selon les informations de la presse espagnole relayées par TodoFichajes, le FC Barcelone devrait craindre le pire. Désireux de se renforcer, Joan Laporta et Xavi Hernandez ont d’ores et déjà enregistré l’arrivée libre de Franck Kessié en provenance du Milan AC. Une première recrue qui les condamnerait. L’international ivoirien aurait fini de convaincre Gavi que la seule alternative était un départ. Il estimerait que l’environnement catalan ne lui offre pas assez de convaincre pour qu’il puisse pleinement progresser. Un retournement de situation dont souhaiterait profiter Liverpool et le Bayern Munich, prêts débourser les 50 millions d’euros de sa clause libératoire.