Présent en conférence de presse ce vendredi avant de revenir sur le duel face au FC Metz ce week-end en Ligue 1, le défenseur central croate de l’OM Duje Caleta-Car est même revenu sur son mercato et son avenir.

« À chaque mercato, on parle de moi, de mon départ et depuis quatre ans je suis là. Je ne sais pas pour mon avenir. Il peut y avoir des propositions. L’été est encore loin, j’ai un an et demi de contrat avec l’OM. Je vais tout faire pour que le club finisse deuxième et se qualifie pour la Champions League. Je serais déçu de ne pas gagner de titre avec l’OM. On aura peut-être plus de chance dans d’autres compétitions. Je suis au centre de l’attention à chaque mercato. Cela m’épuise d’en parler. J’ai eu des opportunités intéressantes mais cela ne s’est pas fait. On verra. Pour le moment, je suis à Marseille, je suis content d’être dans un grand club. Ce n’est pas facile, à chaque mercato, mon nom est dans le journal. Le mieux est de ne pas prêter attention à tout cela. Ce n’est pas facile mentalement. Le mieux est de ne penser qu’au terrain. J’essaie de ne pas y penser. Si cela arrive, ça arrive. Le plus important, c’est le terrain et l’équipe », a prévenu le footballeur de 25 ans dans des propos retranscrits sur le site officiel du club. Annoncé sur le départ et notamment pour l’Angleterre, le vice champion du monde est finalement rester dans la cité phocéenne.