A défaut de pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions, l’OM aurait pu poursuivre sa campagne européenne en Ligue Europa. Une occasion manquée qui dégoûte Amine Harit.

« Du mal à comprendre comment ça peut arriver ? C’est clair… On se trouvait sur le terrain et avec la concentration, on ne savait pas ce qu’il se passait sur le match Sporting-Francfort. On n’a pas eu l’info qu’on était en Ligue Europa à ce moment-là, on ne va pas se tirer les uns sur les autres. C’était un manque de communication flagrant, ce sont des choses qu’on doit apprendre à gérer. Dire que je ne suis pas dégoûté que cette info ne soit pas remontée sur le terrain, ça serait mentir », a avoué Amine Harit en zone mixte à l’issue de la défaite concédé (1-2) par les Olympiens sur leur propre pelouse.

De retour en prêt à l’Olympique de Marseille, Amine s’éclate sous les ordres d’Igor Tudor. Titulaire, il a d’ores et déjà disputé 14 rencontres sous les couleurs olympiennes avec 1 et 3 passes décisives au compteur.