Ce soir la Juventus accueille le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain pour la sixième et dernière journée de Ligue des champions. Éliminés de la course aux huitièmes de finale, les Turinois doivent finir sur une bonne note et faire aussi bien ou mieux que le Maccabi Haifa pour rejoindre les barrages d’Europa League.

Si les Turinois préparent cette rencontre avec beaucoup de sérieux, il se plonge aussi sur l’avenir et le directeur sportif de l’équipe Federico Charubini est en quête de nouveaux renforts pour le mercato hivernal. Ainsi, la Vieille Dame a dressé une première short-list et ce sont nos confrères de la ‘Gazzetta dello Sport’ qui relayent cette information.

La direction turinoise voudrait se renforcer dans le secteur défensif et deux noms potentiels existent. Le premier se nomme Pau Torres, solide défenseur central de Vilarreal et qui possède une clause libératoire de 65 millions d’euros. Une somme moins importante car le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024 n’a pas prolongé son bail et son prix devrait se situer aux alentours des 50 millions d’euros, ce qui pourrait tout de même être un frein pour les finances. Autre nom cité, celui de Strahinja Pavlovic. Révélation du championnat autrichien, l’ancien joueur de l’AS Monaco fait les beaux jours du Red Bull Salzburg cette saison. Devenu un pion important de la sélection serbe, il faudra convaincre le RBS de le lâcher alors que son contrat se termine en 2027 pour une valeur estimée à 8 milions d’euros. Affaires à suivre…