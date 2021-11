Virevoltant face à Galatasaray lors de la cinquième journée d’Europa League, Bamba Dieng a fait souffrir la défense turque sans pour autant faire trembler les filets. Un manque d’efficacité que comprend Jorge Sampaoli qui en attend plus de son jeune attaquant de 21 ans.

« On a un joueur qui a été beaucoup plus un poison, Bamba, qui a beaucoup provoqué et qui les a mis en grandes difficultés. Arek a été beaucoup plus finisseur. Dieng est un joueur qui a un futur incroyable, il s’est créé beaucoup d’occasions, 5 grosses occasions claires. Il a créé ses occasions quasiment tout seul, mais malheureusement, il n’a pas pu marquer. Arek, lui, a eu une ou deux occasions et a marqué deux buts. C’est la différence entre un attaquant consolidé, qui revient quand même d’une longue blessure, et un jeune attaquant qui grandit et continue d’apprendre. Il n’y a pas si longtemps, il était au centre de formation. Il a un très bon avenir devant lui, mais il doit aussi peut-être se calmer au moment de finir ses actions. Il a une très bonne technique en finition, mais parfois il accélère un peu trop ou essaie de finir trop vite, mais ce sont des choses qui arrivent avec des jeunes buteurs« , a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse.