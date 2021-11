Claude Puel a confirmé la future arrivée de Joris Gnagon durant le mercato hivernal afin de venir aider les Verts à se renforcer dans leur quête du maintien.

« Joris vient pour avoir du temps de jeu, pour nous apporter sa qualité de défenseur dans une période pendant laquelle on sera amoindris par les absences. Il faut qu’il se rebâtisse un physique et redevienne petit à petit compétitif. C’est bien de l’avoir. Il a un problème et été impacté par le coronavirus. Il faudra y aller progressivement avec lui, » a déclaré le technicien des Verts à l’issue de la défaite contre le Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat depuis son départ en septembre dernier du FC Séville, le défenseur central de 24 ans viendra pallier aux absences attendues de Harold Moukoudi et Saïdou Sow, amenés à disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun et la Guinée.