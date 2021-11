Battu hier après-midi à domicile 2 buts à 1 par le Stade Brestois en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont concédé une nouvelle défaite en championnat.

Après la rencontre, l’entraineur des Bordelais Vladimir Petkovic s’en est pris à ses joueurs et il n’est pas tendre avec ces derniers. Il réclame une véritable remise en question de leur part. « Avant le premier but encaissé, ils ont une occasion une minute avant, l’équipe a pris peur, c’est quelque chose qui ne devrait pas arriver dans le foot. […] Ce n’est pas la première fois qu’une erreur en entraîne une deuxième, une troisième. On a aussi manqué d’énergie, on a laissé le match à l’adversaire. Ce (dimanche) soir, on ne le méritait pas. Il faut que chacun d’entre nous se regarde dans le miroir, prenne ses responsabilités. On doit être prêt pour le match (contre Strasbourg) dans trois jours (mercredi). Il ne faut absolument pas que l’on commence à douter mais au contraire continuer à avoir confiance dans ce que l’on fait. J’espère que mon discours passe, mais seuls les gens avec qui je travaille peuvent le confirmer. » Explique Petkovic devant les médias.