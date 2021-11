Jorge Sampaoli est revenu sur la victoire ce dimanche en championnat 1 but à 0 face à l’équipe de Troyes. Le coach de l’Olympique de Marseille est aussi satisfait de retrouver Dimitri Payet à ce niveau de jeu.

En conférence de presse, l’entraîneur argentin s’est félicité du retour du footballeur de 34 ans. « Nous sommes heureux que Payet puisse jouer, qu’il soit à son meilleur niveau possible. Dans notre groupe, Payet est un joueur tellement talentueux qui fait des différences comme le leader technique qu’il est. Il nous montre le chemin lors des victoires. J’espère que, à l’avenir, il n’aura plus à subir les agressions qu’il a subies, directement sur lui. Les seules bénéficiaires de cette talentueuse absence sont les agresseurs et c’est bien triste pour le football. » Cible d’un jet de bouteille dimanche dernier en Ligue 1 face à l’OL, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne semble aujourd’hui avoir tourner la page avec cette histoire.