Alors que son départ n’était pas d’actualité, Zinedine Ferhat pourrait finalement quitter Nîmes en janvier prochain.

Alors que le contrat du milieu de terrain algérien prend fin en juin 2022, les dirigeants nîmois, pour ne pas courir le risque de le voir partir sans toucher aucun franc, seraient disposés à céder l’international algérien en janvier. Une bonne nouvelle pour Ferhat qui ne cache pas son envie de quitter les Crocodiles ces dernières semaines. Convoité l’été dernier par Strasbourg et Montpellier, Ferhat n’est pas parti faute d’accord entre ces deux clubs et Nîmes. Selon Foot Mercato, en plus des deux clubs susmentionnés, d’autres écuries de Ligue 1 sont sur le coup.

Africa Top Sports