Denis Balbir ne pense pas l’Olympique de Marseille capable de finir sur le podium de la Ligue 1 en fin de saison.

« Les Rennais ont vraiment un bon coup à jouer, comme les Niçois. Déjà, Christophe Galtier est un gage de réussite, on a vu ce qu’il a fait à Saint-Etienne et à Lille. Son effectif est intéressant, avec un bon mélange de jeunes et d’anciens, et des moyens financiers importants, comme à Rennes. Je trouve que l’OM, c’est plus flou. L’effectif est un peu court, ça manque de profondeur de banc alors que Sampaoli est un coach exigeant. Il y a un peu de mystère par rapport à la première partie de saison, au parcours. La grosse surprise, c’est de voir Lyon si bas. Ce club a du mal à rebondir, avec des maux qui ne datent pas d’hier, des maux défensifs malgré la présence de Lopes. Il faudra que les Lyonnais montent un autre visage pour accrocher l’Europe, mais ils ont pris beaucoup de retard. » A expliqué le journaliste sur son blog.