Selon les informations de Sky Sports, le FC Séville aurait fait une proposition à Manchester United pour obtenir le prêt d’Anthony Martial jusqu’à la fin de la saison. Une offre refusée par les Red Devils.

Anthony Martial veut quitter Manchester United cet hiver. En manque de temps de jeu cette saison à cause de la féroce concurrence au poste d’attaquant, le Français n’a disputé que sept matchs de Premier League. A 26 ans, il souhaiterait relancer sa carrière et aurait comme préférence de rejoindre le FC Séville, selon les informations de Sky Sports. De plus, le club andalou est à la recherche de renforts offensifs pour cet hiver. La connexion est donc parfaite et l’histoire facile à régler. Mais selon le média britannique, Séville est passé à l’offensive et a fait une offre à Manchester United pour recruter Anthony Martial. Cette offre de prêt pour la fin de saison aurait été refusée par les dirigeants mancuniens qui ne souhaitent pas payer la moitié du salaire de l’attaquant français. Les autres clubs intéressés sont donc prévenus : il faudra prendre en charge la totalité de son salaire pour obtenir un prêt.