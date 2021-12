C’est la rumeur et le gros dossier de ces dernières heures à Marseille. Anthony Martial pourrait quitter Manchester United en prêt pour retrouver la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille cet hiver.

Et cette idée séduit pas mal de monde dont certains journalistes.“Non mais il faut prendre Martial surtout. Milik, on s’arrangera avec lui. Soit il ira sur le banc, soit il partira. Ce qu’il faut, c’est Martial. Il est quand même en difficulté à Manchester United. Il aurait la possibilité de jouer comme il ne joue plus. N’oublions jamais cette Coupe du monde au Qatar. Franchement, je pense que lui peut en faire partie. Il serait en France au vu et au su de Didier Deschamps. Il a peut-être tout pour pouvoir réussir six mois. Et partir peut-être après et y aller juste pour un prêt de six mois”, a notamment indiqué Hervé Penot.