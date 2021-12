Aujourd’hui consultant, Sidney Govou est revenu sur le départ de Juninho en tant que directeur sportif de l’Olympique Lyonnais et il reproche des choses au président Jean-Michel Aulas.

« Le président a annoncé des changements. Est-ce qu’il y aura un nouvel organigramme, une nouvelle gestion de la cellule de recrutement, une nouvelle gestion des jeunes du centre de formation ? J’attends de voir car à Lyon, on est les pros du changement sans vraiment changer. Si la méthode Juninho n’a pas fonctionné, c’est parce que selon moi le club n’a pas suivi et n’a pas compris là où Juni voulait aller. J’ai peur que l’on retourne en arrière en disant que l’on va faire comme on sait faire. Or, il faut évoluer et prendre ailleurs ce qui se fait de bien, et arrêter de penser que l’on fait toujours mieux que les autres, » a confié l’ancien attaquant au micro de Canal+.