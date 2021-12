Auteur d’un triplé hier en Coupe de France avec l’Olympique de Marseille face à Cannet-Rocheville en 32es de finale, Arkadiusz Milik est revenu sur cette belle performance.

Face aux micros des journalistes, le buteur polonais a fait le point après son match et il précise qu’il se sent de mieux en mieux dans sa nouvelle équipe. « Pour tous les attaquants, les buts sont un carburant. Si tu marques, tu prends davantage confiance et tu te sens de mieux en mieux. Je suis heureux d’avoir aidé l’équipe à gagner le match et à se qualifier pour le tour suivant. Pour moi, marquer, c’est le plus important, parce qu’à la fin, tout le monde regarde si j’ai marqué ou pas. Si je marque, je joue bien. Si je ne marque pas, je joue mal. C’est de cette façon que vous les journalistes, comme beaucoup de gens, voyez le match. Donc oui, c’est très important pour moi. »