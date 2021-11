Face aux médias, le coach de l’OM a avoué être passé tout proche de signer pour la Lazio en 2016.

De passage en conférence de presse ce mercredi, alors que l’Olympique de Marseille accueille la Lazio Rome demain soir (21h) en Ligue Europa, Jorge Sampaoli explique comment il aurait pu signer pour le club italien il y a cinq ans.

« 2016, j’avais rencontré le président de la Lazio Claudio Lotito pour discuter de l’opportunité d’entraîner l’équipe. Finalement ça ne s’était pas fait, mais ça aurait bonne opportunité, vu la qualité des joueurs de cette équipe. Pour moi la Lazio est l’adversaire le plus difficile du groupe. Demain il ne faudra pas être pris par la peur ou être trop anxieux, car ils peuvent nous faire mal sur les transitions. Ca sera un match stratégique et tactique. On ne doit pas être stressé à l’idée de jouer notre jeu, surtout face à une équipe comme la Lazio est qui très homogène. »