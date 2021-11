Le relais 4x50m 4 nages français a été disqualifié à cause d’un départ anticipé de Jordan Pothain lors de la finale aux Championnats d’Europe petit bassin de Kazan.

C’était les seuls français présents en finale aujourd’hui. Malheureusement, les Bleus du 4x50m 4 nages n’ont pas pu disputer cette course à cause d’un départ anticipé de 10 centièmes de Jordan Pothain. Antoine Herlem, Antoine Viquerat, Thomas Piron et Jordan Pothain avaient réalisé le sixième temps des demi-finales. L’Italie a remporté la course et battu le record du monde en 1’30 »14.