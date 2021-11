Selon un sondage réalisé par le site Goal en partenariat avec la FIFA, Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde. Le défenseur parisien devance largement Alexander-Arnold.

C’est sans doute l’une des meilleures recrues parisiennes de l’été. Achraf Hakimi fait un excellent début de saison avec le PSG. Il serait même le meilleur défenseur droit du monde selon un sondage Goal. Le Marocain obtient 56% des votes et devance assez largement, le joueur de Liverpool, Alexander-Arnold (35%). Le podium est complété par le latéral droit de Manchester City, Joao Cancelo (4%). Derrière le trio de tête, on trouve Daniel Carvajal, Real Madrid et un autre joueur de Manchester City, Kyle Walker.