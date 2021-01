Julien Cazarre, chroniqueur pour France Football et RMC, n’a pas du tout aimé la dernière déclaration d’André Villas-Boas dans la presse portugaise.

Le technicien de l’OM avait affirmé : « Le problème de Marseille, c’est que le sentiment d’amour/haine des supporters est trop intense. » Le chroniqueur de France Football a donc répondu au technicien : « Le truc qui me chiffonne, c’est la dernière sortie du coach à barbe rousse dans un journal portiste où il nous expliquait que le problème de l’OM était sa ferveur versatile et son tropisme émotionnel. Euh… Il est sérieux, lui ? Déjà qu’on a Jacques-Henri pour trouver qu’il y a trop de supporters de l’OM à l’OM, maintenant, les Marseillais sont trop passionnés et pas assez raisonnés. »

Avant de poursuivre : « Écoute, mon petit coco, entre nous, s’il n’y avait pas cette ferveur et cette démesure, tu aurais signé là-bas juste pour coacher Payet, Rongier et Sakai ? S’il n’y avait pas une ville dont le cœur bat démesurément pour son club, tu serais venu te taper des matchs à Gaston-Gérard ou à Roudourou ? Si les gens n’étaient pas plus fadas de leur équipe qu’un hipster du vin naturel ? Tu me fais penser à mon cousin Ludo. Il me disait toujours : “Moi, j’adore la mer, mais y a trop d’eau !” Entre nous, c’est pas beaucoup plus con. »