Juste avant d’affronter Montpellier pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1, Raymond Domenech, le coach du FC Nantes, était en conférence de presse.

Le technicien est revenu sur la petite histoire de cette rencontre. Il va affronter Michel Der Zakarian, premier entraîneur de l’ère Waldemar Kita à Nantes. « Je serai peut-être le dernier (rires). On se connait bien avec Michel qui est actif au syndicat des coachs. Il répond toujours quand on le sollicite. Son équipe sera comme lui, elle ira au combat et répondra présent. On sait ce qui nous attend. On a affaire à une équipe du niveau de Rennes. Il faudra être organisé et solidaire. Par rapport à Rennes, Montpellier à des arguments offensifs plus forts. Il y a plus de monde et il faudra être encore plus vigilant dans la solidarité défensive. N’oublions pas que l’on défend mieux en ayant le ballon. C’est mieux car il n’y a pas à défendre », a indiqué l’ancien sélectionneur face aux médias.

Lors d’une intervention sur L’Equipe hier, Domenech avait décrit sa relation avec Waldemar Kita : « Vous n’avez pas compris comment on fonctionne dans un club. C’est l’entraîneur qui fait jouer les joueurs et qui les met en place sur le terrain, ce n’est pas la demande du président qui change les choses. Dans aucun club cela n’existe. Le président ne décide pas qui va jouer, ce sont les entraîneurs. »