André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM, était en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement à Dijon, samedi (21h, 19e journée de Ligue 1). Le technicien est revenu sur la petite tension avec Dimitri Payet et la publication du joueur sur Twitter.

« Je n’ai rien dire, je n’ai pas besoin de lui parler tous les joueurs. J’ai vu sont Instagram parce que je n’ai pas Twitter, j’ai liké. Les assist et les buts, c’est ce dont on a besoin. Je veux le retrouver au même niveau que la saison dernière », a indiqué le coach de l’OM face aux médias. Fin de la polémique du côté de Marseille.

Avant d’évoquer un nouveau positionnement pour Rongier : « On l’a fait à Rennes et Nantes. Ce n’est pas son poste. Pape est dans un moment extraordinaire, il faut continuer à lui donner confiance. On va voir si ça impose un changement de système. on a trouvé cet équilibre en 4-2-3-1. On va voir quel système est le mieux avec le 4-3-3. »