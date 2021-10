Ce dimanche, l’OM reçoit le FC Lorient pour la dixième journée de Ligue 1. Après un début de saison tonitruant, les Marseillais calent avec une série noire de 4 rencontres sans succès (2 nuls, 2 défaites). Des performances en berne à l’origine de critiques émergentes auxquelles réponde Jorge Sampaoli.

« Quand il n’y a pas les résultats, les suspicions arrivent sur le projet. Quand on ne gagne pas, il peut avoir une séparation entre les joueurs, les supporters, les dirigeants. On doit défendre notre situation par rapport à ça. On doit consolider notre idée de jeu par rapport à ce projet, même si c’est difficile de soutenir une idée quand on n’arrive pas à gagner, car il y a beaucoup de critiques. On doit quand même maintenir le cap« , a déclaré le technicien argentin en conférence de presse.