Privé de temps de jeu par Pep Guardiola et peu à peu poussé vers la sortie par une concurrence de plus en plus rude et un renouvellement de l’effectif, Raheem Sterling est sur le départ. Le joueur a confirmé ses envies d’ailleurs dans un récent entretien.

Souvent relégué sur le banc de Manchester City cette saison, Raheem Sterling a prouvé qu’il avait encore des jambes lors du dernier Euro 2020. Pour autant, l’ailier de 26 ans ne semble pas regagner son statut d’irremplaçable aux yeux de Pep Guardiola. Depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, un départ est pressenti. Envie confirmé par le joueur lui-même dans des récentes déclarations.

« Je suis prêt à partir, j’aimerais vivre une expérience à l’étranger. En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours pensé qu’un jour j’aimerais jouer à l’étranger et relever ce défi… Je devrais en fait apprendre quelques langues différentes. J’aime bien l’accent français et espagnol« , a déclaré Raheem Sterling dans un entretien accordé au Financial Times.