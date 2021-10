Systématiquement poussé vers la sortie depuis son retour au Real Madrid après son aventure à l’Olympique Lyonnais, Mariano Diaz a pourtant refusé de quitter le club madrilène cet été. Il est un éternel boulet.

Très peu utilisé par Zinedine Zidane puis par Carlo Ancelotti, Mariano Diaz est toujours un joueur du Real Madrid malgré les nombreuses sollicitations qu’il a pu recevoir. L’été dernier, un club espagnol a tenté de l’approcher avec une offre plus que séduisante : le Rayo Vallecano. Selon AS, les dirigeants espagnols lui avaient préparé un véritable pont d’or avec un bonus d’un million d’euros en plus de son salaire madrilène assorti d’un autre bonus de 500 000€ en fonction du nombre de matchs disputés par le joueur. Une offre alléchante qu’il a pourtant refusée. Cet hiver de nouveaux prétendants devraient faire surface et notamment la Premier League avec Newcastle. Selon Canal+, les Magpies feraient de lui une piste potentielle.