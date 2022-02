« On travaille beaucoup là-dessus, sincèrement. On n’arrive pas à concrétiser à domicile, en effet, on essaie de trouver la formule pour pouvoir gagner à domicile, on travaille là-dessus. C’est très important pour nous et pour le public. On continue de travailler pour trouver le diagnostic. » A expliqué le coach argentin qui admet avoir des difficultés avec les matchs à domicile depuis le début de saison. Toujours dauphin du PSG en Ligue 1, l’OM a subit sa 5e défaite de la saison, la 3e à domicile après Lens et Brest.