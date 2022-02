Fragilisé par plusieurs déconvenues et par une mésentente constante en interne, Leonardo serait sur le départ. Doha envisagerait de s’en séparer et ferait de Fabio Paratici son grand favori.

Très discret depuis plusieurs semaines, Leonardo est sorti du silence pour pointer du doigt un arbitrage douteux lors de la défaite concéder à La Beaujoire contre le FC Nantes, (3-1). Une sortie qui pourrait bien être la dernière. Selon les informations dévoilées par Foot Mercato, Leonardo serait fragilisé en interne. L’état-major à Doha aurait des doutes sur les capacités du directeur sportif brésilien a poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain. Sa relation avec le vestiaire et avec les différents techniciens en place le mettent en porte-à-faux tout comme de nombreux dossiers jugés mal gérés avec, en tête de liste, la prolongation de Kylian Mbappé.

Un départ en fin de saison et d’ores et déjà évoqué. Ce serait une possibilité étudié par Doha qui aurait déjà ciblé un remplaçant potentiel. En difficulté à Tottenham à cause de sa relation conflictuelle avec Antonio Conte, Fabio Paratici, directeur sportif des Spurs et anciennement à la Juventus Turin, serait une piste privilégiée par la direction parisienne. L’avenir s’annonce mouvementé dans la capitale.