Le Crossfit est un sport créé aux États-Unis et qui se popularise à travers le monde. Il associe haltérophilie, gymnastique et cardio. Les séances de Crossfit sont assez intenses et font travailler tout le corps. Il ne faut pas nécessairement une grande expérience sportive pour s’y mettre.

Néanmoins, certaines indications sont incontournables pour pleinement profiter de ce type de programme et pour bien atteindre ses objectifs. Voici 5 conseils pour obtenir un corps de rêve !

Commencer par maîtriser la technique

Le Crossfit est marqué par des exercices variés, des mouvements fonctionnels et des entraînements intenses. Il fait intervenir des exercices au poids du corps comme avec une box jump et des exercices avec des charges. Les exercices de Crossfit doivent être bien réalisés en respectant les mouvements pour parvenir aux résultats escomptés.

Prenez le temps de décomposer chaque mouvement afin de les maîtriser. Vous n’avez pas besoin d’augmenter les charges tant que le mouvement n’est pas maîtrisé. Une bonne technique offre de meilleures bases pour l’atteinte des objectifs.

La bonne fréquence d’entraînement

Il ne sert à rien de s’entraîner 5 fois par semaine si le corps est complètement épuisé le 4e jour. Cela peut rapidement devenir contre-productif et même engendrer des blessures. Trouvez l’équilibre entre entraînement et récupération. Les experts recommandent 3 séances de Crossfit par semaine et 4 au maximum.

Savoir écouter son corps permet de ne pas faire d’excès et de prendre suffisamment de repos. Le repos s’impose clairement lorsque la fatigue devient persistante.

S’échauffer correctement avant chaque séance

L’ensemble du corps est intensément sollicité lors des séances de crossFit. Un bon échauffement permet d’avoir une meilleure performance pendant l’entraînement. Il diminue également le risque de blessures. Plus la séance sera intense, plus il faut travailler l’échauffement. Un bon échauffement peut durer entre 15 et 25 minutes.

L’alimentation à associer au crossFit

La nutrition est déterminante pour l’atteinte d’objectifs sportifs. Il faut identifier le régime alimentaire idéal pour soi afin d’éviter les dérives. L’alimentation n’est pas moins importante lorsqu’on fait du crossFit. Dans une optique de perte de poids par exemple, couper trop de calories peut entraîner de la fatigue à l’entraînement.

Cela se révèle souvent contre-productif. Ne sautez aucun repas, surtout le petit déjeuner. Il faut également consommer de bonnes graisses, des légumes, des protéines et des vitamines.

Être constant

Si vous souhaitez un jour obtenir ce corps dont vous rêvez ou si vous désirez devenir indépendant à votre compte, gardez en mémoire que la constance est la clé. Les Work-Out Day (WOD) sont parfois axés sur un aspect en particulier (cardio, force, etc.). Ne ratez aucune des séances pour rapidement progresser.

La maîtrise des techniques, le repos, les échauffements, l’alimentation et la constance sont les points décisifs pour la réussite d’un programme crossFit. Il faut travailler pour obtenir des résultats. S’entourer de personnes qui ont la même motivation est une bonne façon de rester motiver et de réussir.