Alors que tous les observateurs voient Chelsea battre Lille en 8e de finale de la Ligue des champions, Edouard Mendy ne veut pas voir les choses de la même façon.

Ce mardi soir, les Blues de Chelsea reçoivent les nordistes du LOSC dans un huitième de finale aller de la Ligue des champions qui s’annonce déséquilibré sur le papier. Malgré tout le portier sénégalais demande que la formation française ne soit pas sous-estimée. « Aujourd’hui, ne pas se méfier de Lille serait une très grosse erreur. On parle d’une équipe qui a fini première de sa poule, nous on a fini deuxièmes. C’est une équipe qui a fini devant Séville. Je connais les Lillois, je connais la mentalité de leur président (Olivier Létang), » explique le gardien de but de 29 ans. « S’il y a une chose que je vais bien faire, c’est dire à mes coéquipiers qu’il faudra être à 200% si l’on veut espérer passer. Ils sont peut-être un peu moins bien en championnat mais ils font un très bon parcours en Ligue des Champions. Ils ne voudront pas s’arrêter contre nous, » averti par ailleurs le Lion sénégalais.

Africa Top Sports