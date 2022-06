Qualifié pour la Ligue des Champions, l’OM semble s’être structuré pour franchir les paliers. Une croissance qui serait freiné par Frank McCourt en personne d’après les commentaires de Pierre Guille et Jean-Charles Bono.

« On parle souvent de Longoria mais on oublie aussi que l’on a restructuré le club avec Laurent Colette notamment qui est DG du club aujourd’hui. Il était DG du Barça, il faut dire on s’est quand même adjoint de ce qui se fait de mieux en Europe, donc on a tout aujourd’hui pour franchir un pallier. Et j’ose espérer que McCourt accompagne, Longoria c’est pas un magicien, il a fait de la magie avec ce qu’on lui a donné cette année mais c’est pas Harry Potter non plus à un moment donné ça a ses limites », a confié Pierre Guille.

Un cadre en évolution croissante que Jean-Charles Bono constate également mais qui le frustre. Il ne décolère pas et ne comprend pas pourquoi Frank McCourt ne dépense pas plus d’argent afin de permettre au club d’atteindre les sommets : « Je ne comprends pas, parce qu’on dit McCourt ne veut pas investir, il perd beaucoup d’argent. Mais quand il y a des propositions de ventes, s’il y en a… qu’est-ce qu’il attend ? », a-t-il lancé sur l’émission Football Club Marseille.