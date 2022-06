Révélation de cette saison en Ligue 1, Hugo Ekitike a tapé dans l’œil du Real Madrid qui pourrait satisfaire les demandes du Stade de Reims pour devancer la concurrence.

D’après les informations publiées AS, le Real Madrid serait entré en course pour tenter de s’attacher les services d’Hugo Ekitike. Devenu l’un des joueurs les plus convoités du continent après une première saison plus que prometteuse en Ligue 1, il serait un point clé dans la politique de reconstruction entamée par Florentino Pérez. Inconnu du grand public avant l’entame de l’exercice, il est désormais dans le viseur des plus grandes écuries européennes. Courtisé par Newcastle ou par le Paris Saint-Germain, les dirigeants du Stade de Reims espéreraient tirer 45 millions d’euros de sa vente.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike a ébloui le championnat français avec 11 buts et 4 passes décisives à son actif en 26 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Dans l’optique de trouver un remplaçant générationnel à Karim Benzema, il rentrerait parfaitement dans les plans de Carlo Ancelotti et de la direction madrilène. Une option sur le long terme à ne pas négliger.