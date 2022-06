Successeur de Gérard Lopez, Olivier Létang n’est pas un grand ami de son prédécesseur qui lui envoie des balles perdus. Le président du LOSC aurait, entre ses mains, l’un des clubs les plus profitables d’Europe.

« Je n’ai pas de problème à dire qu’Olivier Létang est responsable de ne pas avoir payé ses factures, a taclé l’actuel propriétaire de Bordeaux. Bien entendu qu’ils ont des commissions à régler puisque des agents ont fait leur travail et doivent être payés. Depuis quand on ne paye pas les factures que l’on doit payer ? C’est facile de me taper dessus. (…) Combien de joueurs ont-ils vendu pour survivre depuis que je suis parti ? Aucun. Donc répondez-moi clairement : est-ce un club en difficulté ? (…) Si vous avez des difficultés, que faire ? Vous vendez des joueurs. Cette année, c’est l’un des clubs qui sera le plus profitable en Europe« , a fustigé Gérard Lopez sur les antennes de RMC.