De plus en plus mis en avant dans les médias, Walid Acherchour suit les prestations de l’Olympique de Marseille de très près. Il donne son ressenti sur le retour d’Arkadiusz Milik et il trouve que le buteur polonais n’apporte pas ce petit plus.

Sur les ondes de « RMC », il s’est exprimé sur l’attaquant phocéen et trouve que ce dernier est décevant et pire même, il pense que l’OM est meilleur sans Milik qu’avec lui. « Je me pose la question si l’OM n’est pas meilleur sans Milik ? Ce n’est que factuel mais pour l’instant c’est la cas. En début de saison, on a vu Payet en faut neuf, un Gerson lancé, des ailiers qui pouvaient faire la différence sur les côtés. Contre la Lazio, il n’a pas ce profil qui est capable de s’intégrer dans le jeu en tant que numéro neuf moderne, chose que Payet faisait très bien. Milik est un super attaquant, il est capable de marquer, mais en ce moment on n’a ni le buteur efficace, ni celui qui apporte dans le jeu. »